Serkan Altunorak, Marmaris'te Dalkıran'ı sahneledi!

Dizi seti için bir süredir Marmaris Selimiye'de bulunan Serkan Altunorak, Craft Tiyatro’da oynadığı Dalgakıran’ı bu kez deniz kenarında sahneledi. Set ekibi ve oyuncu arkadaşları için sahneye çıkan Altunorak, oyun sonrası ayakta alkışlandı.

Dalgakıran, hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin kaybettiklerimizden ibaret olmadığının hikayesi…





“İnsanlar bazen nasıl bir inancım olmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar. İnsan böyle depresyona girermiş. Bence bu düşüncede hastalıklı bir şey var. Bu cümledeki korkaklık seviyesine dayanamıyorum.”