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Serkan Altunorak, Marmaris'te Dalkıran'ı sahneledi!

Serkan Altunorak’ın oynadığı, yönetmenliğini Çağ Çalışkur’un üstlendiği, İngiliz yazar Simon Stephens’a ait olan Craft Tiyatro’nun oyunu Dalgakıran, bu kez  sahilde sahnelendi.

Serkan Altunorak, Marmaris'te Dalkıran'ı sahneledi!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-05-2023 14:04

Dizi seti için bir süredir Marmaris Selimiye'de bulunan Serkan Altunorak, Craft Tiyatro’da oynadığı Dalgakıran’ı bu kez deniz kenarında sahneledi. Set ekibi ve oyuncu arkadaşları için sahneye çıkan Altunorak, oyun sonrası ayakta alkışlandı.

 

Dalgakıran, hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin kaybettiklerimizden ibaret olmadığının hikayesi…



“İnsanlar bazen nasıl bir inancım olmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar. İnsan böyle depresyona girermiş. Bence bu düşüncede hastalıklı bir şey var. Bu cümledeki korkaklık seviyesine dayanamıyorum.”

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