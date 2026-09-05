İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde yaşayan sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alamayan kız arkadaşı şüphe üzerine Kılıç'ın dairesine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde ünlü oyuncuyu salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde bulan kız arkadaşı durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık personeli yaptıkları ilk kontrolde 51 yaşındaki Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İncelemesi ve Vücuttaki Morluklar

İhbarın ardından adrese gelen emniyet güçleri evde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme uzmanlarının yaptığı kontrollerde oyuncunun bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Açık bir darp ya da yaralanma bulgusu taşımayan Kılıç'ın yalnızca göz çevresi ile kol ve bacak bölgelerinde morluklar tespit edildi. Polis ekipleri ve adli tıp görevlileri söz konusu ekimozların oluşum sebebini aydınlatmak üzere evdeki tüm bulguları titizlikle topladı.

Sağlık Geçmişi ve Alkol Şüphesi

Yürütülen tahkikat kapsamında ünlü oyuncunun sağlık geçmişi de mercek altına alındı. Elde edilen ilk bilgilere göre Serhat Mustafa Kılıç'ın bilinen tek rahatsızlığının tiroid bezine bağlı olduğu öğrenildi. Bunun dışında teşhisi konulmuş kronik bir hastalığı bulunmayan oyuncunun son dönemde aşırı miktarda alkol tükettiği yönünde ifadelere ulaşıldı. Polis ekipleri dairede bulunan tüketim materyallerini tutanak altına alarak incelemeye dahil etti.

Kesin Sonuç Adli Tıp Kurumu'nda Çıkacak

Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sanatçının vücudundaki morlukların düşme, fiziksel çarpma ya da zehirlenmeye bağlı olup olmadığı gerçekleştirilecek otopsi işlemleri ve toksikoloji analizleri sonucunda netlik kazanacak. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ile savcılık şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Sanat Dünyasında İz Bırakan Kariyer

1975 yılında dünyaya gelen Serhat Mustafa Kılıç uzun yıllar boyunca Türk tiyatrosuna, televizyon projelerine ve sinema sektörüne emek verdi. Canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen oyuncu TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen yapım Teşkilat dizisindeki performansıyla da adından söz ettirdi. Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde kamera karşısına geçen tecrübeli ismin ani kaybı sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.