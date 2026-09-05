Ceyhun Fersoy'dan Eşi Begüm Öner'e Esprili Sitem: "Bi Bezi Bağlayamadın Be"

Birlikte rol aldıkları televizyon dizisinde başlayan birlikteliklerini 2015'te evlilikle taçlandıran Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy bebek sevinci yaşıyor. Sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan ikili minik bebeklerinin bakım sürecinde karşılaştıkları acemilikleri ve tatlı telaşları mizahi bir dille takipçilerine aktarıyor.

Sosyal Medyada Güldüren Bez Diyaloğu

Kızları Karya'nın doğumunun ardından evdeki gündelik yaşamlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten neşeli bir video geldi. Bebek bezi değiştirme anını kayıt altına alan Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner’e hitaben söylediği "Bi bezi bağlayamadın be" ifadesiyle takipçilerini güldürdü. Yeni anne ve babaların sıklıkla yaşadığı acemilikleri saklamadan kameraya yansıtan ünlü oyuncunun bu sözleri kısa sürede dijital mecralarda ilgi topladı. Samimi ve doğal tavırlarıyla öne çıkan görüntüler sosyal medya kullanıcılarından yoğun etkileşim aldı.

Evliliklerinin Onuncu Yılında Gelen Mutluluk

Uzun yıllardır televizyon projelerinde canlandırdıkları karakterlerle seyircinin beğenisini kazanan sanatçılar özel hayatlarındaki istikrarlı beraberlikle de adından söz ettiriyor.

Birlikteliklerinin onuncu yıl dönümünde bebek beklediklerini yayınladıkları özel bir video ile duyuran çift sevenlerine büyük bir sürpriz yapmıştı. Doğum haberini bizzat veren Begüm Öner, kızlarına Karya adını koyduklarını belirterek duygularını "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle ifade etmişti.

Samimi Paylaşımlarla Takdir Topluyorlar

Kızlarının büyüme sürecini adım adım kaydeden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ebeveynlik yolculuklarındaki her ayrıntıyı içtenlikle sergiliyor. Gösterişli prodüksiyonlar veya yapay kurgular yerine ev içindeki gerçek ve eğlenceli anları yayınlayan ikili takipçileriyle güçlü bir bağ kuruyor. Bebek bakımının yorucu temposunu mizahla hafifleten ünlü çift paylaştıkları doğal kareler ve esprili videolarla sosyal medyada tebessüm yaratan örnek bir aile tablosu çizmeye devam ediyor.