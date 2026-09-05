5 İlde Operasyon: Tuğba Ekinci Gözaltına Alındı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanal medya ağları üzerinden işlenen cinsel içerikli suçlara yönelik kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı. İnternet ortamında yürütülen faaliyetleri titizlikle izleyen emniyet birimleri müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirilen paylaşımları tek tek kayda aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla başlattıkları teknik ve fiziki takibin sonucunda suç unsurlarını belgeleyerek operasyon için düğmeye bastı.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen dijital delillerin ardından sabahın erken saatlerinde beş ayrı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Haklarında adli işlem başlatılan yedi şüpheliyi hedef alan geniş çaplı operasyonda şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında yer aldığı beş kişi yakalandı. Polis ekipleri soruşturma evrakında ismi bulunan zanlılardan birinin halihazırda ceza infaz kurumunda tutuklu olduğunu belirledi. Adresinde bulunamayan firari bir diğer şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı saha çalışmaları devam ediyor.

Özel Üyelik Sistemiyle Kazanç Sağladılar

Soruşturma dosyasında yer alan teknik incelemeler şüphelilerin sanal mecralardaki organizasyonunu gözler önüne serdi. Zanlıların farklı dijital platformlar üzerinde özel hesaplar kurdukları, bu hesaplar aracılığıyla takipçilerine kapalı devre yayın yaptıkları tespit edildi. Cinsel içerikli görüntü ve videoları doğrudan paylaşmak yerine özel üyelik sistemleri geliştirerek kullanıcılardan para talep ettikleri belirlendi. Abonelik ücreti ödeyen kişilere müstehcen materyal servis ederek haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilerin banka hareketleri ve dijital para transferleri de inceleme altına alındı.

Gasp Büro Amirliği'nde Sorgu Sürüyor

Gözaltındaki Tuğba Ekinci ve beraberindeki diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten hemen sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde nezarete alınan zanlıların ifade işlemleri uzman polisler tarafından sürdürülüyor. Emniyetteki sorgu ve evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm şüphelilerin Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Şüpheliler, savcılıkta verecekleri ifadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılarak haklarındaki suçlamalara karşı savunma yapacak.