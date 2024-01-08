Serhat Mardin'den 2024 yılına duygusal giriş

Profesyonel müzik hayatına çok genç yaşta başlayan başarılı sahne sanatçısı Serhat Mardin, yepyeni şarkısı “Sebebi Sensin” ile müzik kariyerine devam ediyor.

Serhat Mardin'den 2024 yılına duygusal giriş
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 08-01-2024 16:04

Söz ve müziği Abdullah Buğdaycı’ya ve aranjesi Serkan Türker’e ait olan şarkıya sade ve duygusal bir klip çekildi. “Sebebi Sensin” şarkı ve klibi Arba Production etiketiyle NetD ve tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

 

2024 yılına yepyeni ve duygusal şarkısıyla başlayan Serhat Mardin, hem yurt dışında hem de yurt içinde bir çok mekanda ve özel etkinlikte sahne almaya devam ediyor. “Hazır Mısın Saki” ve “Yarası Saklım” şarkıları sonrası müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden sanatçı, bir sonraki şarkısının hazırlığına da şimdiden başladı.