Serhat Kılıç’ın Son Günleri Ortaya Çıktı! Sette Ne Oldu?

Evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün ifadesi ortaya çıktı. Kılıç’ın ölümünden iki gün önce yaşadıkları dikkat çekti.

Serhat Kılıç’ın Son Günleri Ortaya Çıktı! Sette Ne Oldu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 10:07

Oyuncu Serhat Kılıç’ın İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Esmergül, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu Kılıç’ın ölümünden iki gün önce ciddi boyun ağrıları yaşadığını anlattı.

İfadesine göre Kılıç, 3 Eylül günü sete gitmeyince kendisini aradı. Ünlü oyuncu, boyun fıtığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini, ağrılarının geçmediğini ve çok sayıda ilaç aldığını söyledi. Esmergül, Kılıç’ın çok acı çektiğini de dile getirdiğini belirtti.

“Setten Atıldım” Diyerek Aramış

Esmergül’ün anlattığına göre Kılıç, aynı gün saat 16.00 sıralarında yeniden telefon açtı. Bu kez oldukça üzgün ve ağlamaklı bir ses tonuyla konuşan oyuncu, setten çıkarıldığını söyledi.

Kılıç’ın ağrılarının bir türlü geçmediğini ve moralinin çok bozuk olduğunu belirterek kimseyle görüşmek istemediğini söylediği aktarıldı. Esmergül de sevgilisinin yalnız kalıp toparlanmasını istediği için üzerine fazla gitmediğini ifade etti.

İki Gün Sonra Evinde Bulundu

Esmergül, bu süreçte Kılıç’ı aradığını ve mesaj attığını ancak kendisinden cevap alamadığını söyledi. Kullandığı ilaçların uyku yapabileceğini düşündüğünü ve yalnız kalmak istediğini varsaydığını belirtti.

5 Eylül günü telefonunun kapalı olduğunu fark edince endişelenen Esmergül, Kılıç’ın evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren genç kadın, oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Önce uyuduğunu düşündüğünü, tepki vermediğini ve vücudunun soğuk olduğunu fark edince hemen yardım istediğini söyledi.

Sağlık Sorunları Vardı

Esmergül, Kılıç’ın yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı rahatsızlıkları bulunduğunu, çeşitli ilaçlar kullandığını ifade etti. Ölüm nedenini ise bilmediğini söyledi.

Kılıç’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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