Serhat Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı!

İstanbul’daki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç, sevenlerinin ve meslektaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç’ın cenazesi, İstanbul’da düzenlenen anma töreninin ardından memleketi Ankara’ya getirildi. Ünlü oyuncu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kılıç’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da cenazede yer alan isimler arasındaydı. Oyuncunun rol arkadaşları, tiyatrocular ve sevenleri de Serhat Kılıç’a son görevlerini yapmak için camiye geldi.

“Çok Zamansız Bir Gidiş Oldu”

Törende konuşan Tamer Karadağlı’nın sözleri ise duygusal anlara sahne oldu. Karadağlı, Serhat Kılıç’ın çok sevilen, yetenekli ve enerji dolu bir oyuncu olduğunu söyledi. Aynı zamanda Kılıç’ın kendi okulundan olduğunu belirten Karadağlı, onu bir kardeşi gibi gördüğünü ifade etti.

“Hepimiz çok üzgünüz” diyen Karadağlı, oyuncunun vefatının çok zamansız olduğunu söyleyerek başsağlığı dileklerini iletti.

Babası Tabuta Omuz Verdi

Serhat Kılıç’ın cenaze töreninde ailesi için oldukça zor anlar yaşandı. Kılıç’ın babası, oğlunun tabutuna omuz vererek acılı vedaya eşlik etti. Bu görüntü törene katılanları da derinden etkiledi.

Cenazeye Tamer Karadağlı’nın yanı sıra Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem ve Görkem Sevindik gibi oyuncular da katıldı. Ailesi, yakınları, rol arkadaşları ve tiyatro camiasından birçok kişi Kılıç’ı yalnız bırakmadı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Serhat Kılıç’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü. Ünlü oyuncu burada toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. Geride ise ailesi, dostları ve sevenleri için unutulmayacak anılar bıraktı.