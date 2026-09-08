Onur Tuna Aşkını Böyle Haykırdı! Yasemin Yazıcı’ya Mesaj

Oyuncu çift Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor. Uzun süredir birlikte olan çiftin mutluluğu ise belli ki tam gaz devam ediyor.

Başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Onur Tuna, bu kez sevgilisi Yasemin Yazıcı için yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Yazıcı’nın doğum gününü unutmayan Tuna, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

“Temiz Bir Ömrün Olsun Sevgilim”

Onur Tuna’nın paylaşımındaki not ise romantizmi bir hayli artırdı. Sevgilisiyle birlikte olduğu kareyi yayınlayan oyuncu, Yasemin Yazıcı’ya duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: “Yüzün, kalbin kadar temiz bir ömrün olsun sevgilim.”

Tuna’nın bu içten mesajı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Çiftin hayranları paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve yorum bırakırken, romantik kare sosyal medyada da konuşuldu.

Seda Sayan’dan Nazar Boncuklu Yorum

Onur Tuna’nın sevgilisinin doğum günü için yaptığı paylaşım sadece hayranlarından değil, ünlü isimlerden de ilgi gördü. Şarkıcı Seda Sayan da romantik kareyi es geçmedi.

Sayan, paylaşımın altına nazar boncuğu emojisi bırakarak çifte adeta “Maşallah” dedi. Bu küçük ama dikkat çeken yorum da takipçilerin gözünden kaçmadı.

Özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamamaya çalışan Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı, buna rağmen zaman zaman aşk dolu paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Tuna’nın doğum günü mesajı da çiftin ilişkilerinin güzel bir şekilde devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Görünen o ki ikili, mutluluklarını kendi dünyalarında yaşamayı tercih ederken, ara sıra da takipçileriyle küçük romantik anlarını paylaşmaya devam edecek.