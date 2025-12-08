Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu Nişanlandı: Aile Arasında Sade Bir Törenle Evliliğe İlk Adım!

Oyuncu Serhan Onat, nisan ayında evlilik teklif ettiği stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-12-2025 10:04

Oyuncu Serhan Onat, bir süredir aşk yaşadığı stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile birlikteliklerini resmileştirerek evlilik yolunda önemli bir adım attı. Serhan Onat, nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.

Yüzükler Takıldı, Kutlama Yapıldı

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu çifti, nişan törenini aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade ve samimi bir ortamda gerçekleştirdi.

Yüzükleri takarak mutluluklarını pekiştiren çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte bu özel ve mutlu günlerini kutladı.

