Serenay Sarıkaya'nın Tokyo pozları!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla hem oyunculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Serenay Sarıkaya'nın Tokyo pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 17:36

Müzik sanatçısı Mert Demir ile ilişkisiyle sürekli magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

10.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Tokyo'da çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu, kısa sürede 225 bin beğeni aldı.

Takipçileri, Sarıkaya'ya; "Tokyo'daki güzelliklerin tadını çıkarıyor musunuz?", "Enerjiniz ve güzelliğiniz bize ilham veriyor" ve "Tokyo'nun güzellikleri karşısında büyülenmemek mümkün değil" gibi birçok olumlu yorumda bulundu.

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