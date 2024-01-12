Serenay Sarıkaya’nın ödül konuşması gündem oldu: “Yine ben, yine ben, yine ben…”

Serenay Sarıkaya’nın ödül konuşması sosyal medyada gündem oldu: “Yine ben, yine ben, yine ben…”

Serenay Sarıkaya’nın ödül konuşması gündem oldu: “Yine ben, yine ben, yine ben…”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-01-2024 09:36

Oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam düzenlenen bir ödül törenine katılarak 2023 yılının en sevilen kadın dizi oyuncusu ödülünü kazandı. Şahmaran dizisindeki başarılı performansı nedeniyle bir ödül daha almak üzere sahneye çıkan Sarıkaya, mikrofona coşkulu bir şekilde ilerlerken "Tekrar ben, yine ben, bir kez daha ben" diye bağırdı.
 

Dün akşam düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılan Serenay Sarıkaya, ışıltılı göğüs dekolteli bir bluzla geceye damgasını vurdu. Oyuncu, 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü aldı. Ardından 'Şahraman' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü de kazandı.

Sahneye ikinci kez çıkan Sarıkaya, bu seferki çıkışıyla herkesi şaşırttı. Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz ile birlikte sahneye çıkan Sarıkaya, mikrofona yönelerek aniden "Tekrar ben, bir kez daha ben" diye bağırdı.

 

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