Serenay Sarıkaya'nın İngilizcesi Gündem Oldu! Röportajda Favori Şarkısını da Açıkladı

Serenay Sarıkaya, Marie Claire Arabia’ya verdiği İngilizce röportajla gündem oldu. Aksanı beğeni topladı, favori şarkısını “Ahlelera Ahleras” olarak açıkladı.

Yayın Tarihi : 10-10-2025 11:03

Her yaptığıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez İngilizce röportajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncu, güzelliği, doğal tavırları ve kusursuz İngilizcesiyle büyük beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya'dan Marie Claire Arabia’ya İngilizce Röportaj

Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin basınının yakın takibinde olan Serenay Sarıkaya, bu kez Marie Claire Arabia dergisine verdiği İngilizce röportajla konuşuluyor. Röportajında kariyerine ve kökenlerine dair içten açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, hem zarafetiyle hem de akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti.

Kökleri olan bir kültüre ait olduğum için şanslıyım. Bu bize eşsiz bir özgünlük veriyor. Bu mirasın içinde bir güç kaynağı buluyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum.” diyen Sarıkaya, sözleriyle hem hayranlarını gururlandırdı hem de uluslararası basında ilgi uyandırdı.

İngilizce Aksanı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Röportajın yayınlanmasının ardından Serenay Sarıkaya’nın İngilizce aksanı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, “Serenay Hollywood’a hazır”, “Aksanı mükemmel” ve “Dünyaca tanınmaya hazır bir yıldız” gibi yorumlarla oyuncuya övgüler yağdırdı.

Favori Şarkısını da Açıkladı

Röportajda samimi açıklamalar yapan Serenay Sarıkaya, favori şarkısının “Ahlelera Ahleras” olduğunu söyledi. Ayrıca, annesi ve yakın çevresinin kendisine taktığı lakabı da paylaştı:
Annem ve arkadaşlarım bana Seroş diyor.

Bu açıklama, hayranları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Röportajın ardından sosyal medyada “Seroş” etiketi kısa sürede trend listelerine girdi.

 

