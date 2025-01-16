Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! İşte detaylar...

ID Danışmanlık Limited Şirketi kurucusu ve menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya tanık olarak ifade verdi. Yaklaşık 17 yıldır dizi ve film sektöründe aktif olan Sarıkaya, Barım’ı 10 yıldır tanıdığını ve profesyonel iş ilişkilerinin detaylarını anlattı.



Sarıkaya, ID Danışmanlık ile devam eden sözleşmesi kapsamında, Barım’ın projelerinde nasıl bir süreç izlediğini şu sözlerle aktardı: “Yapım şirketleri senaryolarını önce bana sunar. Beğenmem durumunda menajerlik şirketiyle iletişime geçilir ve projeye dair tüm sözleşme süreçlerini Ayşe Barım yürütür. Ancak ödemeler genellikle doğrudan hesabıma gönderilir. Reklam projelerinde ise ücret önce menajerlik şirketine havale edilir, komisyon ve giderler düşüldükten sonra bana ödenir.”

Barım’ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları hakkında ise Sarıkaya, “Ayşe Barım’ın, kendisine bağlı olmayan oyuncuların projelerden çıkarılmasına neden olduğuna veya kimseyi mağdur ettiğine şahit olmadım. Aksine, çalışmadığı oyuncuları bile yapım şirketlerine önerdiğini biliyorum,” dedi.

Sarıkaya ayrıca özel hayatına dair spekülasyonlara da açıklık getirdi. Şarkıcı Mert Demir ile yaklaşık bir buçuk yıldır duygusal bir birliktelik yaşadığını belirten oyuncu, “Bu ilişkinin, kariyerim için Ayşe Barım tarafından yönlendirildiği veya dayatıldığı iddiaları kesinlikle doğru değildir. Bu, tamamen karşılıklı hür irademizle devam eden bir ilişki,” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, ünlü menajerin sektördeki rolü ve iddiaların doğruluğu yargı süreciyle netlik kazanacak gibi görünüyor. Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ise dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.