Serenay Sarıkaya'nın Gözlüğü Olay Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Mert Demir ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Komutan Logar" benzetmesi yapılan gözlüğünün fiyatının 27 bin lira olduğu ortaya çıktı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2025 12:45

Türkiye'nin en popüler oyuncularından Serenay Sarıkaya, sosyal medyada "Yeniden iş başında" notuyla yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Güzel oyuncu bu kez, şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkın yanı sıra, taktığı iddialı gözlük modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

"Komutan Logar" Yorumları Yağdı, Fiyatı Şoke Etti

Sosyal medyaya kısa bir ara verdikten sonra geri dönen 33 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı, takipçileri tarafından yoğun yorum yağmuruna tutuldu. Gözlüğün sıra dışı tasarımı nedeniyle:

  • "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor"

  • "Kaynakçı gözlüğü de olabilir"

gibi espirili yorumlar yapıldı.

Gözlüğün fiyatının öğrenilmesi ise ikinci bir şaşkınlık yarattı. Serenay Sarıkaya'nın taktığı gözlüğün değerinin 27 bin lira olduğu ortaya çıktı.

