Serenay Sarıkaya'nın Dev Kadrolu Yeni Filmi Sevdiğim İnsanlar'a 4 Yıldız İsim Daha Katıldı!

Serenay Sarıkaya yeni sinema filmi için vites yükseltti! Hazırlıkları tüm hızıyla süren sinema kulislerinde şimdiden büyük heyecan yaratan "Sevdiğim İnsanlar" filminin kadrosuna Türk sinemasının usta ve popüler isimlerinden oluşan 4 flaş transfer daha yapıldı.

Kasım ayında sete çıkması planlanan ve büyüleyici atmosferiyle bilinen İzmir ve civarında çekilecek olan film oyuncu kadrosuyla tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi'ne dönüştü.

Ödüllü Yönetmen ve Dev Kadro Bir Arada!

Kamera arkasında sinema dünyasının yükselen değerlerinden ödüllü yönetmen Doğuş Algün'ün oturacağı filmde Serenay Sarıkaya hikayenin merkezindeki Azra karakterine hayat verecek. Yıllar sonra memleketine dönen Azra'nın ailesi ve geçmişiyle yeniden kurduğu sarsıcı ilişkiyi odağına alan filmde aile bağlarını canlandıracak dev isimler de tek tek netleşti.

Daha önce filmde usta aktör Menderes Samancılar'ın Azra'nın babasını, başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın ise en yakın arkadaşı Sibel'i oynayacağı açıklanmıştı. Şimdi ise Azra'nın ailesini ve yakın çevresini tamamlayacak o 4 dev isim ve rolleri gün yüzüne çıktı!

İşte Sevdiğim İnsanlar'ın Yeni Yıldızları ve Rolleri

Dizide yaşadıkları bölgedeki madenleri işleten yabancı iş insanı Boris'le evli olan ve şu sıralar sancılı bir boşanma aşamasından geçen Azra'nın hayatındaki kilit roller şu isimlere emanet edildi:

Lale Mansur, Azra'nın annesi rolüyle uzun bir aradan sonra sinema perdesine muazzam bir asalet katacak. Serkan Keskin, Türk sinemasının çabasız dehası, Azra'nın abisi İrfan karakteriyle izleyiciyi yine kendine hayran bırakacak. Rahimcan Kapkap, son dönemin parlayan genç yeteneği Azra'nın kardeşi Yusuf olarak kadrodaki yerini aldı. Özlem Öcalmaz, Azra'nın geçmişten gelen bağlarını temsil eden çocukluk arkadaşı Aysel'i canlandıracak.

Bugünün Türkiye'sine Sade ve Etkili Bir Ayna!

Sinematografik olarak derin bir toplumsal analiz vaat eden Sevdiğim İnsanlar sıradan bir aile dramının çok ötesinde bir alt metne sahip. Film yıllar sonra köklerine dönen bir kadının gözünden sevginin sınıf çatışmalarının ve toplumun giderek derinleşen ikiyüzlülüğünün insanlar üzerindeki yıkıcı izlerini sade, duru ama bir o kadar da etkili bir dille beyaz perdeye taşıyacak.

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden paylaştığı bu son dakika kadro haberi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Hayranları özellikle Serenay Sarıkaya ve Serkan Keskin'i abi-kardeş olarak izleyecek olmanın heyecanını taşırken filmin ödül sezonuna damga vuracağına kesin gözüyle bakılıyor.