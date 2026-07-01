Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. Sezon Setinden İlk Kareler Geldi

Behzat Ç., Ankara'nın ayazına ve sokaklarına geri döndü! Warner Bros. Discovery'nin premium dijital yayın platformu HBO Max'te izleyiciyle buluşan ve her sezonuyla dijital dünyayı kasıp kavuran Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi merakla beklenen dördüncü sezon çekimlerine Ankara'da tüm hızıyla başladı.

Ankara'nın o puslu, gri ve çabasız karizmaya sahip sokaklarında yeniden kamera karşısına geçen ekipten paylaşılan ilk set kareleri sosyal medyada adeta bir çalkantı yaratarak heyecanın dozunu arşa çıkardı.

Ankara Cinayet Büro'da 3 Yıllık Zaman Atlaması ve Sürpriz Dönüş!

Yeni sezonda izleyicileri hem şaşırtacak hem de eski günlerin ruhunu yad ettirecek çok radikal değişiklikler bekliyor. Dördüncü sezon hikayesi ekranda tam üç yıllık bir zaman atlamasıyla perdelerini açacak. Geçen yılların ardından Ankara'da dengelerin nasıl değiştiği merak konusuyken asıl büyük bomba eski dostların buluşmasıyla patlayacak. Dizinin unutulmaz ve en sevilen karakterlerinden Cevdet yıllar süren ayrılığın ardından yeniden Ankara Cinayet Büro'daki yerini alacak ve amirinin yanında adaleti aramaya devam edecek.

Kamera Arkasında Güçlü Kalem, Kadroda Şampiyonlar Ligi!

Ortaks Yapım imzasıyla ekrana taşınan dizinin reji koltuğunda atmosfer yaratmadaki çabasız dehasıyla bilinen usta yönetmen Devrim Yalçın oturuyor. Behzat Ç. evreninin yaratıcısı ve ruhu olan Emrah Serbes'in güçlü kaleminden çıkan senaryo ise yeni sezonda da izleyiciye ters köşe bir polisiye ve sosyolojik analiz vadediyor.

Geniş ve kemikleşmiş oyuncu kadrosuyla göz dolduran yapımda; Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Berke Üzrek, Eray Eserol, Selen Öztürk, Emrah Elçiboğa, Önder Selen, Ege Aydan ve Suat Sungur gibi hem usta hem de genç yetenekler bir araya geliyor.

Ankara'nın sokaklarında yeniden kamera karşısına geçen ekip, hem güçlü hikayesi hem de atmosferiyle şimdiden yeni sezon için merakı artırdı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, üç yıllık bir zaman atlaması ve Cevdet'in geri dönüşüyle taçlanacak dördüncü sezonuyla yakında sadece HBO Max ekranlarında izleyiciyle buluşacak.