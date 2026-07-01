Halil İbrahim Ceyhan Aşk ve Taht Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Yeni yayın döneminde televizyon dünyasında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanan dev bütçeli prodüksiyonuyla şimdiden magazin ve televizyon kulislerini hareketlendiren yılın en iddialı tarihi yapımından bomba bir transfer haberi geldi! atv ekranlarında seyirciyle buluşmak için gün sayan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinin güçlü kadrosuna ekranların yükselen jönlerinden biri daha dahil oluyor. Çabasız karizması, asil duruşu ve geniş hayran kitlesiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan yeni sezonun bu dev projesiyle el sıkışmak üzere imza aşamasına geldi.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin ihtişamlı dönemlerini ekrana taşıyacak olan dizi bu flaş transferle birlikte yeni sezonun en çok konuşulan yapımı olmaya şimdiden aday.

Taylan Biraderler Yönetiyor, Kadro Yıldızlar Geçidi!

Kamera arkasında Türk sinema ve televizyon tarihinin en kült işlerine imza atan efsane ikili Taylan Biraderler'in (Yağmur - Durul Taylan) oturacağı Aşk ve Taht oyuncu kadrosuyla da tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi yaratmış durumda. Başrollerinde Akın Akınözü, Simay Barlas, Ayça Bingöl ve Ceren Benderlioğlu gibi ödüllü ve iddialı isimleri bir araya getiren dizi Halil İbrahim Ceyhan'ın da gelişiyle birlikte görsel ve oyunculuk şöleninin çıtasını arşa çıkardı.

Selçuklu Sarayını Sarsacak Karakter: Andreas

Bugüne kadar canlandırdığı modern ve romantik karakterlerin dışına çıkarak hayranlarına büyük bir ters köşe yapmaya hazırlanan Halil İbrahim Ceyhan dizide çok kritik ve tansiyonu yüksek bir role hayat verecek.

Taylan Biraderler'in yönetmen koltuğuna oturacağı Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinde Halil İbrahim Ceyhan, Andreas karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu, Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak yıllarını yaşatan efsanevi sultan Alaaddin Keykubat'ın en dişli ve acımasız düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Sosyal Medyada Halil İbrahim Ceyhan Çılgınlığı!

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden sızdırdığı bu dev transfer haberi, internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda adeta bir çalkantı yarattı. Halil İbrahim Ceyhan'ın tarihi bir dönem dizisinde, üstelik kötü bir karaktere hayat verecek olması hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.