Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş'la Aşk Yaşadığı Yönünde Sorulara Ne Cevap Verdi?

Devrim Özkan'la Deniz Can Aktaş magazin kulislerini derinden sarsacak bomba bir iddiayla gündemin zirvesine oturdu. İkili geçtiğimiz gün yurtdışında yakalandı! Sosyal medyaya düşen görüntüler gündem oldu.

Sessizliğe Gömüldü

Devrim Özkan, 'Deniz Can Aktaş ile sevgili misiniz?' sorularını yanıtsız bıraktı.pic.twitter.com/afYiLz4z4V — Populicc (@populicc) July 1, 2026

Bir davet çıkışı kameralara yakalanan Devrim Özkan magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu konu yurtdışı tatiline gelince sessizliğe gömüldü.

Özkan basın mensuplarının yönelttiği "Deniz Can Aktaş'la sevgili misiniz?" sorularına cevap vermedi. Gülümseyerek hızla aracına yönelen güzel yıldızın sessizliği hayranları tarafından iddiaların bir nevi kabulü olarak yorumlandı.

Sosyal Medya Bu İkilinin Uyumunu Konuşuyor!

Yeni bir aşka yelken açan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'dan ilk NET görüntü ????

pic.twitter.com/FjFEnYBuHl — Fısıldayan ADAM (@huyde12) June 29, 2026

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın yurtdışındaki bir kafede yan yana çekilen ve sosyal medyaya sızan o gizemli karesi, internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda adeta bir çalkantı yarattı. Birbirlerine yakışan tarzları ve çabasız doğallıklarıyla bilinen ikilinin bu sürpriz birlikteliği fanları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.