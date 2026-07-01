Merve Dizdar 3 Aylık Hamile: "Erkek Bebek Geliyor!"

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan ilk Türk oyuncu olarak göğsümüzü kabartan usta oyuncu Merve Dizdar cephesinden ayakları yerden kesecek muazzam bir haber geldi! Oyunculuk dehası, çabasız doğallığı ve samimi duruşuyla her daim kalbimizde taht kuran başarılı sanatçı hayatının en özel ve büyüleyici rolüne hazırlanıyor: Merve Dizdar anne oluyor!

İş insanı Cihan Ayger'le Haziran 2024'te aile arasında gerçekleşen son derece sade ve asil bir törenle dünyaevine giren ünlü oyuncunun bebek müjdesi magazin ve sanat dünyasında adeta bir bayram havası estirdi.

Müjdeli Haber Geldi: Tam 3 Aylık!

Evliliklerini gözlerden uzak, huzur ve aşk dolu bir şekilde sürdüren mutlu çiftten gelen son dakika bilgisine göre ünlü oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hamileliğinin ilk trimesterini sağlıklı ve sakin bir şekilde geride bırakan Merve Dizdar'ın bu tatlı heyecanı, yakın çevreleri ve hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

İlk Bebek, İlk Heyecan: Bir Erkek Bebek Geliyor!

Bebek haberinin kulislere düşmesinin hemen ardından en çok merak edilen detaylardan biri olan cinsiyet sorusu da cevabını buldu.

Başarılı oyuncu Merve Dizdar ve iş insanı Cihan Ayger çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan sevilen çiftin bir oğlu olacak. Heyecanla beklenen minik prense dair gelen bu tatlı detay ikilinin mutluluğunu ikiye katladı.

Sosyal Medya Merve Dizdar İçin Tek Yürek!

Ödüllü yıldızın anne olacağı haberi internet dünyasına sızar sızmaz başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında tebrik mesajları adeta çığ gibi büyüdü. Sanatçı dostları ve dünyanın dört bir yanındaki hayranları güzel oyuncuya sevgi dolu yorumlar yağdırdı.