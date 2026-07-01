Erkan Kolçak Köstendil'in Yıllardır Beklenen Alt Üst Filmi Rafa Kaldırıldı

Erkan Kolçak Köstendil'in Erkan Petekkaya ve Taner Ölmez'li Alt Üst (Çare Messi) filmi artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle iptal edildi.

Erkan Kolçak Köstendil'in Yıllardır Beklenen Alt Üst Filmi Rafa Kaldırıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 15:28

Erkan Kolçak Köstendil cephesinden hayranlarını derinden üzen sarsıcı bir son dakika haberi geldi. Köstendil'in adeta gözü gibi baktığı, uzun yıllardır hayalini kurup çekmek için gün saydığı ve ilk olarak Çare Messi kod adıyla duyurulan ardından adı Alt Üst olarak netleşen sinema filmi projesi tamamen iptal edildi.

Okuma Provası Bile Yapılmıştı!

Sezonun en iddialı ve merakla beklenen işlerinden biri olan Alt Üst için aslında her şey yolunda gidiyordu. Küçük, samimi ve gizemli bir kasaba atmosferinde geçecek olan projenin oyuncu kadrosu bir araya gelmiş hatta okuma provaları bile başarıyla gerçekleştirilmişti. Sinemaseverlerin tam anlamıyla ters köşe bir sinema şöleni izlemeye hazırlandığı bir dönemde gelen bu ani durdurma kararı büyük bir şok etkisi yarattı.

İptal Nedeni Belli Oldu: Artan Maliyetler!

Özellikle sinema salonlarının ve prodüksiyon dünyasının içinden geçtiği bu zorlu ekonomik süreç ne yazık ki Erkan Kolçak Köstendil'in rüya projesini de vurdu.

Kulislerden sızan ilk kesin bilgilere göre Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst (Çare Messi) filminin iptal edilmesinin arkasındaki ana neden son dönemde sinema sektöründe tavan yapan artan prodüksiyon maliyetleri oldu. Bütçenin öngörülen sınırları aşması üzerine yapım şirketi ve ekip projeyi tamamen rafa kaldırma kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro Dağıldı!

Futbol tutkusu, sarsılmaz dostluklar, insanoğlunun bitmek bilmeyen açgözlülüğü ve absürt talihsizlikler üzerine kurulu muazzam bir kara komedi hikayesini beyazperdeye taşımaya hazırlanan filmin kadrosu ise kelimenin tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi'ydi. Projede; Erkan Kolçak Köstendil başrolde Vedat karakterine, usta aktör Erkan Petekkaya ise kasabanın sözü geçen Başkan rolüne hayat verecekti.

Bu iki dev isme kadroda Ferit Kaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş ve Türk komedi sinemasının çabasız efsanesi Cengiz Bozkurt gibi birbirinden başarılı yıldızlar eşlik ediyordu. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden paylaştığı bu üzücü gelişme, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Hayranları özellikle Erkan Petekkaya, Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil üçlüsünü aynı karede göremeyecek olmanın hayal kırıklığını yaşarken Köstendil'in bu eşsiz kara komedi hikayesini ilerleyen yıllarda yeniden canlandırıp canlandırmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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