Sahilde Kırmızı Fırtına! Burcu Esmersoy Kusursuz Fiziğiyle Genç Kızlara Taş Çıkarttı!

Burcu Esmersoy tatilinden kırmızı bikinili yeni kareler paylaştı. 49 yaşındaki Esmersoy'un fit vücudu ve sahil pozları Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu

Sahilde Kırmızı Fırtına! Burcu Esmersoy Kusursuz Fiziğiyle Genç Kızlara Taş Çıkarttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 13:30

Burcu Esmersoy her adımı ve her paylaşımıyla magazin gündemini belirlemeye devam ediyor. Yıllardır koruduğu formda görüntüsü, disiplinli spor hayatı ve çabasız şıklığıyla kitleleri peşinden sürükleyen güzel sunucu bu kez yaz tatilinden yaptığı iddialı paylaşımlarla dijital dünyada adeta bir deprem yarattı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve Instagram'da tam 3,8 milyon takipçisi bulunan Esmersoy kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla sahil modasının çıtasını kelimenin tam anlamıyla arşa çıkardı.

49 Yaşında Kusursuz Fizik ve Çabasız Karizma

Projelerindeki ekran başarısının yanı sıra güzellik ve sağlıklı yaşam tüyolarıyla da her daim radarımızda olan Burcu Esmersoy deniz kenarında objektif karşısına geçti. İlerleyen yaşına rağmen zamana meydan okuyan genç kızlara taş çıkartan fit ve kaslı vücudunu gözler önüne seren ünlü sunucu kırmızı renkli bikinisiyle güneş banyosu yaparken yazın sıcaklığını ve yüksek enerjisini sonuna kadar yansıttı.

Formda ve fit haliyle dikkat çeken 49 yaşındaki Burcu Esmersoy'dan yeni bir tatil paylaşımı geldi. Ünlü sunucunun kırmızı renkli bikinili pozlarına, kısa sürede sevenlerinden ve magazin dünyasından çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal Medya Burcu Esmersoy Disiplinini Konuşuyor!

Burcu Esmersoy'un kendine has özgür ruhunu sahil şıklığını ve kusursuz formunu yansıtan bu kareleri, internet dünyasına düşer düşmez adeta bir yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri ve yakın dostları ünlü güzelin yıllardır hiç değişmeyen güzelliğine ve asil duruşuna övgüler yağdırdı.


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