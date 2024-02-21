Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları mest etti!

Serenay Sarıkaya, son zamanların en popüler kadın oyuncularından biri olarak gündemde yer alıyor. Aile dizisinin finalinin ardından tatil için kaçan ünlü oyuncunun, bikinili paylaşımları hayranlarından büyük ilgi gördü. Sarıkaya'nın fit görüntüsü ise özellikle dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları mest etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2024 16:57

Son dönemin en popüler kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla bir kez daha gündemde yer aldı. Uzun süredir devam eden Aile dizisinin finalinin ardından tatil için kaçan ünlü oyuncunun, bikinili pozları hayranlarından büyük ilgi gördü. Sarıkaya'nın fit vücudu da gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Aile dizisinin final yapmasının ardından, dizinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya'nın 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla tanınan Mert Demir ile aşk yaşadığına dair çıkan dedikodular, magazin gündemini sallamıştı.

Özel hayatı ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, son paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabında 10,5 milyon takipçisi bulunan Sarıkaya, tatil pozlarını paylaşırken giydiği yeşil bikini ile dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düşüren oyuncu, takipçilerinden yoğun bir beğeni ve yorum aldı.

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