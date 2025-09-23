Serenay Sarıkaya’nın 50 Bin Liralık Terlikleri Olay Oldu

Serenay Sarıkaya, önceki gün Arnavutköy’de bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Spor şıklığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, özellikle ayağındaki 50 bin liralık yeşil tüylü terlikleriyle gündeme oturdu.

Spor Şıklığıyla Dikkat Çekti

Son dönemde tarzıyla sık sık konuşulan Serenay Sarıkaya, bu kez gündeme spor kombinle geldi. Beyaz crop top body bluz tercih eden oyuncu, çizgili pantolonuyla kombinini tamamladı. Beline bağladığı hırka ise Sarıkaya’nın rahat ve salaş tarzını ortaya koydu.

50 Bin Liralık Terlikler Göz Kamaştırdı

Ünlü oyuncunun kombininin en dikkat çekici detayı ise ayağındaki yeşil tüylü terlikler oldu. Görenleri şaşırtan bu özel tasarım terliklerin fiyatının tam 50 bin lira olduğu öğrenildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan terlikler tartışmalara yol açtı.

Moda İkonu Olmaya Devam Ediyor

Serenay Sarıkaya, yalnızca oyunculuğu değil, aynı zamanda tarzıyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Sık sık markaların radarına giren Sarıkaya, hem sahnede hem günlük hayatında tercih ettiği kıyafetlerle trendleri belirleyen isimlerden biri haline geldi. Bu son tercihiyle de yine magazin gündemini sallamayı başardı.