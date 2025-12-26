Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir’e Romantik Kutlama: "İyi Ki Doğdun Kral!"

Magazin dünyasının en çok konuşulan, her adımı olay olan çifti Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, aşklarını ilan etmeye devam ediyor. Hakkındaki "reklam aşkı" iddialarına ve ayrılık dedikodularına kulak asmayan ikili, Mert Demir’in doğum gününde paylaştıkları kareyle düşman çatlattı.

"Hep Yanındayım" Mesajıyla Gelen İlan-ı Aşk

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in yeni yaşını kutlamak için Instagram hesabından birlikte çekildikleri romantik bir kareyi paylaştı. Sarıkaya, paylaşımına düştüğü şu notla hem bağlılığını vurguladı hem de aşkını haykırdı:

"İyi ki doğdun Kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım."

İddialar Sürüyor, Onlar Susuyor

Aşk yaşamaya başladıkları ilk günden beri üzerlerinden kara bulutlar eksik olmayan çift, özellikle sosyal medyada ve magazin programlarında sıkça hedef alınmıştı.

Reklam Aşkı mı? Aylarca süren "proje ilişkisi" iddialarına karşı ikili hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadı.

Ayrılık Dedikoduları: Son zamanlarda yan yana görüntülenmemeleri üzerine çıkan "ayrıldılar" haberlerine ise bu doğum günü karesi en net yanıt oldu.

2025’in En Popüler Çifti

Sarıkaya’nın sevgilisini "Kral" lakabıyla kutlaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ikilinin uyumu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Hem oyunculuktaki başarısıyla hem de stiliyle ikon haline gelen Serenay Sarıkaya'nın, müzik dünyasının yükselen yıldızı Mert Demir ile olan ilişkisi 2025 yılının en çok konuşulan magazin olayı olmaya devam ediyor.