Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir itirafı: "Sevdim, sevildim"

Adanalı, Medcezir ve İkimizin Yerine gibi başarılı projelerdeki rolleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu. Ancak çiftin ilişkisi üzerinde dolaşan kara bulutlar ayrılıkla sonuçlanmıştı. Sarıkaya’nın, Demir ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması bu iddiaları güçlendirdi.

"2024'te Sevdim, Sevildim"

Sarıkaya, röportajında ilişkisiyle ilgili duygusal bir değerlendirme yaparak, “2024’te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor” dedi. Bu sözler, ünlü oyuncunun ilişkisinde yaşadığı duyguları özetlerken, hayranları tarafından da yoğun ilgi gördü.