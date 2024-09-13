Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması

Mert Demir'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya özel hayatıyla ilgili “Her şey yolunda” derken evlilik konusuna da “Çok erken sorular, bir şey düşüneceğim” diye konuştu.

Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2024 10:53

Sevgilisi Mert Demir ile Yunanistan tatilinden dönen Serenay Sarıkaya, dün akşam yüzü olduğu bankanın sponsorluğunda Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen “Georg Baselitz: Son On Yıl” sergisinin açılışına katıldı. Şıklığıyla göz dolduran Sarıkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni projeleri hakkında bilgi veren ünlü oyuncu, “Şu an tatildeyim, bir şey yapmıyorum. 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonunu bitirdik. Çok yakın zamanda 3. sezon için çalışmalara başlayacağız. Ekibimizi çok seviyorum. Yıl sonuna kadar dizi çekimleriyle meşgul olacağım, bu yüzden televizyon için yeni bir projede yer almayacağım” dedi.

Özel hayatıyla ilgili sorulara ise Sarıkaya, “Her şey yolunda” diyerek cevap verirken, evlilik soruları üzerine “Henüz çok erken, bu konuda düşünmüyorum” diyerek noktayı koydu.

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