Serenay Sarıkaya’dan adliye çıkışı sert açıklamalar: “İtibarsızlaştırma çabası var!”

‘Ayşe Barım soruşturması’ kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya adliye çıkışı konuştu.

Serenay Sarıkaya’dan adliye çıkışı sert açıklamalar: “İtibarsızlaştırma çabası var!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2025 13:52

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, ‘Ayşe Barım soruşturması’ kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Sarıkaya, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dönemde hakkında çıkan asılsız iddialara tepkisini dile getiren Sarıkaya, “Bugün ifade vermek üzere buradaydım. Hakkımızda çıkan yalan ve iftiraların son bulması adına gerekli açıklamaları yaptım. Bununla da kalmayacağım, ben de hukuki süreç başlatacağım. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim ve böyle bir itibarsızlaştırma çabası kabul edilemez” dedi.

Oyuncu, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek sözlerini tamamladı.

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