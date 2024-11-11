Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den ayrılık iddialarına romantik yanıt!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, aşklarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak 'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, ikilinin romantik paylaşımları zaman zaman sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık dedikodularıyla gündeme gelmişti. Ancak Mert Demir, ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı öptüğü romantik anları takipçilerinin beğenisine sunarak, iddiaları yalanladı.





Bu samimi paylaşım, ikilinin hayranlarından büyük beğeni toplarken, çiftin aşklarının tam gaz devam ettiğini de gözler önüne serdi.