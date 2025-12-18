Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Aşk Dolu Poz: "Omuz Öpücüğü" Sosyal Medyayı Salladı!

İki yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni romantik paylaşım! Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'yı omzundan öptüğü o kare sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Aşk Dolu Poz:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2025 12:30

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, birlikteliklerinin ikinci yılında romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Attıkları her adım olay olan ikili, bu kez duygusal bir kareyle hayranlarının karşısına çıktı.

Aşkın En Doğal Hali

Zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarına inat, her fırsatta mutluluklarını gözler önüne seren çift, son paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafta, Mert Demir’in sevgilisini omuzundan öptüğü o romantik anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görsellerinden biri oldu.

İki Yıllık Mutlu Birliktelik

2025 yılı itibarıyla ilişkilerinde ikinci yılı geride bırakan çift, kariyerlerindeki başarıların yanı sıra uyumlu birliktelikleriyle de örnek gösteriliyor. Serenay Sarıkaya'nın stil ikonu duruşu ile Mert Demir’in müzik dünyasındaki yükselişi, bu aşkı magazin gündeminin en üst sırasına sabitliyor.

Paylaşılan kareye takipçilerinden "Yılın çifti", "Aşk size çok yakışıyor" gibi binlerce beğeni dolu yorum yağdı

Benzer Haberler
O Ses Türkiye Yılbaşı’nda Pelin Akil Sürprizi! O Ses Türkiye Yılbaşı’nda Pelin Akil Sürprizi!
İrem Derici’den Nişanlısına İrem Derici’den Nişanlısına "Tarih" Baskısı: "Haydi Hepimiz Bastıralım!"
Gupse Özay’dan Erkeklere Altın Tavsiye: Gupse Özay’dan Erkeklere Altın Tavsiye: "Sağlığınız İçin Hanımcı Olun!"
Berrak Tüzünataç ifade verdi! Berrak Tüzünataç ifade verdi!
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Ekranlara Dönüş Müjdesi: Kıvanç Tatlıtuğ’dan Ekranlara Dönüş Müjdesi: "Yeni Projelerle Tekrar Beraberiz!"
Aleyna Tilki Jandarma Komutanlığı’nda: Avukatından İlk Açıklama Geldi! Aleyna Tilki Jandarma Komutanlığı’nda: Avukatından İlk Açıklama Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL