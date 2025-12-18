Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den Aşk Dolu Poz: "Omuz Öpücüğü" Sosyal Medyayı Salladı!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, birlikteliklerinin ikinci yılında romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Attıkları her adım olay olan ikili, bu kez duygusal bir kareyle hayranlarının karşısına çıktı.

Aşkın En Doğal Hali

Zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarına inat, her fırsatta mutluluklarını gözler önüne seren çift, son paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafta, Mert Demir’in sevgilisini omuzundan öptüğü o romantik anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görsellerinden biri oldu.

İki Yıllık Mutlu Birliktelik

2025 yılı itibarıyla ilişkilerinde ikinci yılı geride bırakan çift, kariyerlerindeki başarıların yanı sıra uyumlu birliktelikleriyle de örnek gösteriliyor. Serenay Sarıkaya'nın stil ikonu duruşu ile Mert Demir’in müzik dünyasındaki yükselişi, bu aşkı magazin gündeminin en üst sırasına sabitliyor.

Paylaşılan kareye takipçilerinden "Yılın çifti", "Aşk size çok yakışıyor" gibi binlerce beğeni dolu yorum yağdı