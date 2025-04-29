Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Restoran Çıkışı Aşka Geldi!

Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, bir süredir magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. İkili, hakkında çıkan "reklam ilişkisi" iddialarına net bir dille yanıt verirken, aşklarını tüm doğallığıyla yaşamaya devam ediyor. Son olarak bir restoranda yemek yerken hayranlarının objektifine takılan çift, mutluluklarıyla dikkat çekti.

Reklam İlişkisi İddialarına Sert Yanıt

Ünlü menajer Ayşe Barım'a bağlı olarak çalışan Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir hakkında ortaya atılan "reklam aşkı" iddiaları, gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre, Barım'ın bu ilişkiyi kurguladığı ve karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürüldü. Ancak hem Sarıkaya hem de Demir, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Serenay Sarıkaya, "Birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar," açıklamasını yaptı. Mert Demir ise aşkını, "Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim," sözleriyle dile getirdi.

Menajer Skandalı Sonrası İlk Görüntü

Yaşanan gelişmelerin ardından Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklandı. Bu durum, hem Sarıkaya hem de Demir cephesinde büyük bir şok etkisi yarattı. Serenay Sarıkaya, yaşadığı travmanın ardından gelen projeleri geri çevirirken, Mert Demir de sahnelere bir süre ara verdi.

İkili, ilk kez geçen hafta İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'nda öpüşürken görüntülendi. Hayranlarının yoğun ilgisi altında kalan çift, aşklarını gizlemek yerine özgürce yaşamayı tercih etti.



Mekan Çıkışı Aşk Pozu

Son olarak bir restoranda yemek yiyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, hayranları tarafından fotoğraflandı. Samimi ve mutlu halleriyle objektiflere poz veren çift, ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İkili, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.