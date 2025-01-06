Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı mı? Sosyal medyada dikkat çeken hamle

Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Mert Demir'in Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafları beğenerek barıştıkları iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Hayranlar, bu hamleyi çiftin yeniden bir araya gelebileceğinin sinyali olarak yorumlarken, ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu hareket, "Serenay ve Mert yeniden bir araya mı geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Bazı takipçiler bu hamleyi bir dostluk işareti olarak görürken, bazıları ise çiftin aşklarına bir şans daha verebileceğini düşünüyor.

Ünlü oyuncu ve şarkıcının ilişkisi hakkında ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme yaşanacağı ise merak konusu