Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrı düştü

Dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen Ajda Pekkan konseri, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçıya sahnede Mabel Matiz, Cem Adrian, Hande Yener, Norm Ender, Selda Bağcan, Işın Karaca, Nilüfer ve Semicenk gibi isimler eşlik etti. Konserde yer alması beklenen Mert Demir ise geçirdiği burun operasyonu nedeniyle sahneye çıkamayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Buna rağmen, Mert Demir konseri izleyici olarak takip etti.

Geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı geçiren ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın hastanede başından ayrılmadığı Demir, konser öncesi muhabirlerle yaptığı sohbette Sarıkaya'nın nerede olduğu sorusuna "Gelecekti, birazdan arayacağım" yanıtını verdi. Konserin ilerleyen saatlerinde Mert Demir sahne içinde otururken, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın locada dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.