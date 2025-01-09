Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Ünlü menajerlik ajansı ID İletişim, sosyal medyada dolaşan ve kurucu ortak Ayşe Barım ile oyuncusu Serenay Sarıkaya’yı hedef alan iddialar hakkında açıklama yaptı. Ajans, tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Rekabet Kurulu’nun Soruşturması Gündemde

Geçtiğimiz yıl TV100 yazarı Fuat Uğur, Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara yönelik “kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma” gerekçesiyle baskın düzenlediğini yazmıştı. Uğur’un yazısında, bir kadın menajerin kadın oyuncularından birini ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi gösterdiği ve bu yolla işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından, sosyal medyada söz konusu kadın menajerin Ayşe Barım, kadın oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu öne sürüldü. Tartışmaların alevlenmesiyle ID İletişim’den bir açıklama geldi.

Ajansın açıklaması şu şekilde:

“Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Ajansın bu açıklamasını Serenay Sarıkaya da kendi sosyal medya profilinde yayınladı.







Hazal Kaya’dan Sert Tepki: “Başarılı Kadınları Hedef Alamazsınız”

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, ID İletişim’e ve kurucu ortağı Ayşe Barım’a yöneltilen asılsız iddialara karşı sessiz kalmadı. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem dayanaksız suçlamalara hem de kadınların başarılarına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Kaya paylaşımında, iddiaların hiçbir delile dayanmadığını vurgulayarak, “Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz ‘Öyle duyduk, zaten biliyorduk’ gibi zırvalamalarla kimseye bu kadar büyük ithamlar yöneltemezsiniz” ifadelerini kullandı.