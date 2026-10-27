Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Danla Bilic'ten Korkutan Haber: Evinde Sol Bacağı Kilitlendi!

Geçirdiği talihsiz estetik operasyonlar ve vücuduna yayılan Aquafilling dolgusu nedeniyle uzun süredir zor günler geçiren ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Daha önce yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 9. kez bıçak altına yatan ve zorlu bir ameliyat sürecinin ardından evinde tedavisini sürdüren fenomen yaşadığı yeni bir sağlık krizleriyle sevenlerini korkuttu. Evinde aniden fenalaşan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ünlü isimden korkutan haber geldi.

Sağlık Ekiplerinden Acil Müdahale

Kalçasına yaptırdığı dolgunun zamanla vücuduna yayılması sonucu büyük bir sağlık mücadelesi veren 6 süren son operasyonunun ardından evinde dinlenmeye çekilen Danla Bilic talihsiz bir olayla bir kez daha sarsıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evine sağlık ekiplerinin geldiğini duyuran ünlü isim "İyileştim dediğim hikayemin üstünden sadece bir gün geçmişti" sözleriyle yaşadığı şoku ve şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

"Sol Bacağım Kilitlendi Korkunç Bir Acı Yaşadım"

Yaşadığı acı dolu anları detaylarıyla anlatan Danla Bilic sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket edemez hale geldiğini belirtti. Yaşadığı kabusu şu sözlerle özetledi: "Sol bacağım kilitlendi ondan o hale geldim. Bir anda kilitlendi, hareket edememeye başladım. Korkunç bir acı falan... Sonra iğne, serum hemen 10-15 dakikada yumuşacık oldu. Yarın ultrasondan bakılacak."

Daha önceki süreçte geçirdiği 180 derece kesili ağır ameliyatı "son kurşunumuzdu" diyerek özetleyen ve dört aylık süreci sancılı geçirdiğini belirten Bilic'in evindeki tedavisi ve kontrolleri titizlikle devam ediyor.