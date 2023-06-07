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Serenay Sarıkaya sezonu açtı: “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın.”

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapınca Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncu tatilde verdiği bikinili pozları 9,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Sarıkaya'nın fotoğrafları beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya sezonu açtı: “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın.”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2023 10:49

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, popüler Türk dizisi 'Aile'nin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Diziye başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte hayat veren Sarıkaya, yorucu bir sezonun ardından kendisine biraz zaman ayırmak için güneşli sahil kasabasında keyifli bir tatil yapıyor.

Sarıkaya, 9,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini tatil serüvenine ortak ediyor. Tatil fotoğraflarında, muhteşem plaj manzarası eşliğinde güneşin tadını çıkaran Sarıkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topluyor. İkinci bir sezon öncesi enerji depolamak için doğanın ve denizin tadını çıkaran Sarıkaya'nın pozları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Sarıkaya'nın tatil fotoğraflarının altında hayranlarından gelen yorumlar da dikkat çekiyor. Birçok kişi, güzel oyuncunun hem doğal güzelliğini hem de fit görünümünü takdir ediyor. Sarıkaya, sık sık spor yapmaya özen gösteren ve sağlıklı yaşam tarzını benimseyen bir isim olarak biliniyor.

'Aile' dizisi, başarılı oyuncuların performansları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmiş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmişti. Sarıkaya'nın dizideki performansı da övgü almış ve seyirciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Sezon finalinin ardından ise Sarıkaya, kendisine ve dinlenmeye vakit ayırmak için bu tatili tercih etti.

Serenay Sarıkaya'nın keyifli tatili ve paylaştığı bikinili fotoğrafları, hem tatil hayalleri kuran takipçilerine ilham veriyor hem de Sarıkaya'nın estetik ve doğal güzelliğini takdir eden hayranları tarafından büyük beğeni topluyor.

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