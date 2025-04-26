Serenay Sarıkaya Patladı! "Her Şeye Yabancı Hissediyorum"

Serenay Sarıkaya, Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. ID İletişim’in kurucusu ve uzun yıllar birlikte çalıştığı menajeri Ayşe Barım hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veren ünlü oyuncu, sonunda suskunluğunu bozdu. Sarıkaya’nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Soruşturmada Adı Geçmişti

Gezi Parkı eylemleriyle ilişkilendirilen Ayşe Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylar kısa sürede dizi ve sinema dünyasında büyük bir fırtına kopardı. Türkiye'nin en tanınmış oyuncularının da isimleri dosyada yer aldı. O isimlerden biri de Serenay Sarıkaya'ydı.

Barım ile uzun yıllar çalışan Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifade verdi. Sadece mesleki ilişkileri değil, özel hayatına dair detaylar da sorgulandı. Bu gelişmenin ardından göz önünden çekilen oyuncu, kamuoyundan gelen tepkilere uzun süre yanıt vermedi.

Sarıkaya’dan Duygusal Açıklama: "Yabancı Hissediyorum"

Sosyal medyada artan baskıların ardından Sarıkaya, sonunda içini döktü. Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kendimi her şeye, herkese, en çok da yaşadıklarıma yabancı hissediyorum. Hayat, bazen insanın kendisini anlamaya bile fırsat tanımıyor. Zamanla konuşmak bile ağır geliyor. Ama içimde tuttuğum şeyler büyüyünce, suskunluk da boğuyor."

Bu samimi sözler, oyuncunun ne kadar zorlu bir dönemden geçtiğini gözler önüne serdi.

Destek Mesajları Yağdı

Serenay Sarıkaya'nın açıklamaları, hayranlarından ve meslektaşlarından yoğun destek aldı. Sosyal medya üzerinden yüzlerce yorum yapıldı. "Senin yanındayız", "Güçlü kal Serenay", "Adalet yerini bulacak" gibi yorumlar dikkat çekti.

Barım soruşturması sürerken, Serenay Sarıkaya'nın bu içten çıkışı, sektörün iç yüzüne dair önemli ipuçları da verdi.