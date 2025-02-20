Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı

Son dönemde sevgilisi Mert Demir ile yaşadığı aşkın sahte olduğu iddiaları ve sektörde tekelleşme tartışmalarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Paris sokaklarında objektiflere yansıdı.

Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2025 11:30

Ayşe Barım olayıyla adı geçen ve bir süredir gözlerden uzak olan ünlü oyuncu, sessizliğini Paris’te bozdu.

Başarılı projeleriyle tanınan Sarıkaya, hakkında çıkan "reklam aşkı" iddiaları ve menajeri Ayşe Barım'ın, Mert Demir’in iş adamı sevgilisinden 5 milyon lira aldığına dair söylentiler nedeniyle zor günler geçiriyordu. Bu iddialar karşısında savcılığa giderek tanık sıfatıyla ifade veren oyuncu, basına yaptığı açıklamada, "Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" diyerek durumu özetlemişti.

Yaşananların ardından gelen projeleri bir süreliğine kabul etmeyen Sarıkaya, Paris'te yalnız başına yürürken görüntülendi. Ünlü oyuncunun sakin ve düşünceli halleri dikkat çekerken, bu seyahatin iş yoğunluğundan uzaklaşmak için bir mola olduğu iddia edildi. Hayranları, Sarıkaya’nın sessizliğini bozarak tekrar ekranlara dönmesini heyecanla bekliyor.

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