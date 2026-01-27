Serenay Sarıkaya Paris’i Salladı! Eyfel Kulesi’ne Gönderdiği Öpücük Viral Oldu

Serenay Sarıkaya'nın Paris tatili paylaşımları sürüyor! Eyfel Kulesi'ne öpücük atan Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile gittiği tatilden yeni kareler paylaştı. İşte o çok konuşulan kareler...

Serenay Sarıkaya Paris’i Salladı! Eyfel Kulesi’ne Gönderdiği Öpücük Viral Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2026 10:13

Ekranların ve markaların en çok aranan yüzlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, yeni yıla sevgilisi Mert Demir ile birlikte girdiği Paris tatilinden kareleri paylaşmaya devam ediyor. Türkiye’ye dönmesine rağmen tatilin etkisinden çıkamayan güzel oyuncu, son paylaşımıyla Paris sokaklarından romantik bir selam gönderdi.

Paris Hatırası: Eyfel’e Öpücük

Kariyeri ve özel hayatıyla her adımı olay olan Sarıkaya, Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

  • "TBT" Tadında Paylaşım: Geçtiğimiz haftalarda yurda dönen ünlü isim, tatilden kalan "stok" fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı.

  • Beğeni Yağmuru: Sarıkaya’nın Eyfel Kulesi’ne öpücük attığı o estetik fotoğraf, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve "Paris kraliçesi" yorumları aldı.

Mert Demir ile Aşk Tam Gaz

Yeni yılı Paris’te Mert Demir ile karşılayarak aşklarını bir kez daha tescilleyen Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan karelerini paylaşmasa da, tatilin keyifli geçtiğini bu solo karelerle kanıtlıyor. Çiftin Paris kaçamağı, magazin dünyasında "yılın ilk büyük tatili" olarak nitelendirilmişti.

Projeler Arası Kısa Bir Mola

Son olarak dijital platformda yayınlanan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Sarıkaya, bir süredir dinlenme aşamasında. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyadaki her hamlesi, ekranlarda olmadığı bu dönemde bile gündemin zirvesinde kalmasını sağlıyor.

