Serenay Sarıkaya Papatya Yağmuruna Tutuldu: Romantik Paylaşım Mert Demir'e Gönderme Mi?

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından papatya buketleriyle çevrili olduğu bir fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti. Bu paylaşım, oyuncunun "Erkek arkadaşım da bana papatya alır" sözlerini ve sevgilisi Mert Demir’in romantik jestlerini akıllara getirdi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2025 12:19

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, adeta papatya buketlerinin arasında kaldığı bir kareyi kırmızı kalp emojisi eşliğinde yayınladı.

Papatya Sevdasını ve Mert Demir’i Hatırlattı

Sarıkaya’nın bu romantik paylaşımı, daha önce yaptığı bir açıklamayı akıllara getirdi. Ünlü oyuncu, geçmişte yaptığı bir açıklamada en çok papatyadan etkilendiğini belirtmiş ve "Erkek arkadaşım da bana papatya alır" demişti.

Öte yandan, Serenay Sarıkaya ile iki yıldır birlikte olan şarkıcı sevgilisi Mert Demir de katıldığı bir programda, sevgilisine her sabah çiçek ve kahve götürdüğünü söyleyerek ne kadar romantik olduğunu göstermişti.

Sarıkaya'nın papatyalar içindeki bu karesi, bu romantik jestlerin bir sonucu olarak yorumlandı.

