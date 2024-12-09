Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı mı?

Uzun süredir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden hayranlarını üzecek bir iddia geldi. Sosyal medyada sıkça mutluluk pozlarıyla gündeme gelen ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da ayrıldıkları yönünde söylentilere maruz kalan Sarıkaya ve Demir, o dönemde bu iddiaları yalanlamış ve ilişkilerine devam ettiklerini açıklamıştı. Ancak bu kez magazin kulislerinden gelen iddialar, çiftin yollarını ayırdığı yönünde.

Şu ana kadar ne Serenay Sarıkaya ne de Mert Demir’den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Hayranları ise bu söylentilerin gerçek olmamasını umuyor.

Serenay Sarıkaya, daha önceki ilişkileriyle olduğu gibi, bu aşkıyla da magazin gündeminden düşmezken, Mert Demir de son dönemde müzik kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiriyor. İkilinin sessizliği, ayrılık iddialarını güçlendiriyor gibi görünüyor.

Serenay-Mert aşkının akıbeti merakla beklenirken, çiftin bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.