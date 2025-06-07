Serenay Sarıkaya İçini Döktü: “Dağılmamak İçin Gözlerimi Kaçırdım”

Serenay Sarıkaya, zor günlerden geçiyor. Hakkındaki iddialar ve menajeri Ayşe Barım’ın tutuklanması sonrası sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir bayram mesajı yayınladı. Mesajında adeta içini döktü ve takipçileriyle samimi bir şekilde duygularını paylaştı.

Menajer Krizi ve Aşk İddiaları

Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'ın yürüttüğü işler ve kendi özel hayatı hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Barım’a bağlı olarak çalışan oyuncunun, şarkıcı Mert Demir ile reklam ilişkisi yaşadığı öne sürüldü. Ayrıca Barım’ın bu ilişkiden 5 milyon dolar kazandığı iddiası magazin gündemini sarstı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Barım’a, dizi sektöründe tekelleşme suçlaması yöneltildi. Ardından Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bu süreçte Serenay Sarıkaya, adliyeye giderek ifade verdi.

Oyuncu, "Birlikteliğimiz tamamen karşılıklı hür irademizle devam ediyor. Dişimle, tırnağımla bu günlere geldim. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar," dedi. Mert Demir ise, "Bu bir reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve aşık olduğum bir ilişki içindeyim," açıklamasını yaptı.

Gelen Projeleri Reddetti

Ayşe Barım'ın tutuklanması, Serenay Sarıkaya'yı derinden etkiledi. Şok yaşayan oyuncu, moral bozukluğu nedeniyle gelen yeni projeleri geri çevirdi.

Bayramda Duygusal Mesaj Paylaştı

Bayram sabahı ise takipçileriyle duygularını paylaştı. Mesajında aile özlemini ve yaşadığı burukluğu dile getirdi. İşte o satırlar:

“Her bayram olduğu gibi bu bayram da cicilerimi giyip hazırlandım. Anne tarafım bayramlarda bakımlı olmayı çok önemser. Sabah önce babamı aradım. Bayram namazından çıkarken yakaladım. Onu sevdiğimi, birlikte nice sağlıklı bayramlar dilediğimi söyledim. Ardından annemi aradım. Gözlerimden burukluğumu anladı. 'Çok şükür sağlıklıyız, işin gücün yolunda. Kırgınlıkları bırak, herkesi kucakla,' dedi. Dağılmamak için gözlerimi kaçırdım."

Kaybettiklerine Özlem Duyuyor

Sarıkaya, duygusal satırlarına devam etti:

"Normalde anneannemi arardım. Geçen yıl vefat etti. Onu ne kadar sevdiğimi söylerken hep kıkır kıkır gülerdi. Şimdi Ayşeciğimi de arayamıyorum. Onun sofrasına gidemediğim için de küskünüm. Hep 'Kaç gel hadi,' derdi. Herkesi kucaklamayı çok severdi."

Son olarak takipçilerine şu mesajı gönderdi:

“Buruk, eksik, uzak da olsak herkesin bayramını gönülden kutlarım. Hayatta ve sağlıklı oldukça, sevdikçe ve sevildikçe, özgürce kucakladıkça, iyileşecek, güzelleşecek her şey…”