Serenay Sarıkaya geceye tarzıyla damga vurdu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde büyük bir başarı elde etti. Gece, Sarıkaya'nın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmesiyle renklendi. Ödül törenine katılan ünlü isim, sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda tarzı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. Sarıkaya'nın geceye damgasını vuran tarzı ve ödülle taçlanan başarısı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Serenay Sarıkaya, hayranlarına teşekkür ederek ödülünü paylaştı.







