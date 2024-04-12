Serenay Sarıkaya cesur tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen GQ Global Creativity Awards gecesinde boy gösterdiği cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, kırmızı halıda tercih ettiği iddialı elbise, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığının belgelenmesinin ardından tatil dönüşü halka açık alanda görüntülenmişti. Tatildeki aşkını onaylayan açıklamalarıyla gündeme gelen Sarıkaya, şimdi de kırmızı halıdaki cesur tercihiyle konuşuluyor.

GQ Global Creativity Awards gecesine GQ Türkiye adına katılan Sarıkaya, siyahlar içinde ancak oldukça cesur bir elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi. Tarzıyla beğeni toplayan Sarıkaya, aynı zamanda eleştirilerin de hedefi oldu.

Sosyal medyada, Sarıkaya'nın cesur tarzını çok beğenenler olduğu gibi, eleştirenlerin de olduğu görüldü. Sarıkaya'nın bu tarzı, moda dünyasında da farklı yorumlara neden oldu.