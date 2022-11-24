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Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

Gösteri dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Cem Yılmaz (49) ile Serenay Sarıkaya (30), sürpriz ilişkilerinden sonra yeni aşklara yelken açsa da mutlulukları uzun soluklu olmadı. Önceki gün bir etkinlikte tesadüfen karşılaşan eski sevgililer, Yılmaz'ın “Hayatım” diye seslenmesinin ardından bir anda koyu sohbete daldı. İkili, "Aşk yeniden mi?" haberleri ile yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2022 13:43

Cem Yılmaz, önceki akşambir tiyatro oyununu izlemeye gitti. Serenay Sarıkaya'da o anlarda geçtiğimiz gün tekrar başlayan Alice Müzikali için sahnedeydi. İkili, oyunların bitimiyle after parti etkinliğinde tesadüfen karşılaştı. 

CEM'DEN SERENAY'A: HAYATIM!

Arkadaşları ile sohbet eden komedyen, bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek, “Hayatım” diye seslendi. Güzel oyuncu ise “Hayatım mı?” karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisinin yanına gitti. Koyu bir sohbete dalan ünlü isimler, daha sonra etkinlikten ayrı ayrı ayrıldı.

ŞOKE EDEN SORU!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine geldiği sırada basın mensuplarını görüp, aracın camını açtı.

 

Cem Yılmaz soruları karşısında şoka uğrayan 30 yaşındaki güzel, “Arkadaşlar oyundan geldim, yorgunum” diyerek konuyu geçiştirmeyi tercih etti.

Cem Yılmaz soruları karşısında şoka uğrayan 30 yaşındaki güzel, “Arkadaşlar oyundan geldim, yorgunum” diyerek konuyu geçiştirmeyi tercih etti.

 

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