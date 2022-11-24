Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

Cem Yılmaz, önceki akşambir tiyatro oyununu izlemeye gitti. Serenay Sarıkaya'da o anlarda geçtiğimiz gün tekrar başlayan Alice Müzikali için sahnedeydi. İkili, oyunların bitimiyle after parti etkinliğinde tesadüfen karşılaştı.

CEM'DEN SERENAY'A: HAYATIM!

Arkadaşları ile sohbet eden komedyen, bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek, “Hayatım” diye seslendi. Güzel oyuncu ise “Hayatım mı?” karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisinin yanına gitti. Koyu bir sohbete dalan ünlü isimler, daha sonra etkinlikten ayrı ayrı ayrıldı.

ŞOKE EDEN SORU!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine geldiği sırada basın mensuplarını görüp, aracın camını açtı.

Cem Yılmaz soruları karşısında şoka uğrayan 30 yaşındaki güzel, “Arkadaşlar oyundan geldim, yorgunum” diyerek konuyu geçiştirmeyi tercih etti.

Cem Yılmaz soruları karşısında şoka uğrayan 30 yaşındaki güzel, “Arkadaşlar oyundan geldim, yorgunum” diyerek konuyu geçiştirmeyi tercih etti.