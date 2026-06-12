Seren Serengil'den Yürek Yakan Veda! Can Dostu Öldü, Hayata Küstü!

Ünlü şarkıcı Seren Serengil can dostu Tokyo'yu kaybettiğini duyurdu.

Seren Serengil'den Yürek Yakan Veda! Can Dostu Öldü, Hayata Küstü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 14:44

Hayvan haklarına olan duyarlılığı evini paylaştığı evcil hayvanlarına olan düşkünlüğü ve dobralığıyla bilinen ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil büyük bir acıyla sarsıldı. İki yıl arayla ikinci kez evlat acısı gibi gördüğü bir kayıp yaşayan Serengil sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. 55 yaşındaki şarkıcı Seren Serengil Instagram'dan paylaştığı üzücü mesajla uzun yıllar gözü gibi baktığı can dostu Tokyo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki Yıl Arayla İkinci Büyük Yıkım

Evinde çok sayıda evcil hayvan besleyen ve onlara adeta çocuğu gibi bakan ünlü isim üst üste gelen kayıplarla adeta yıkıldı. Hayvanseverliğiyle bildiğimiz ünlü şarkıcı Seren Serengil son paylaşımıyla dikkat çekti. Açıklamaları ve paylaşımlarıyla her zaman magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran isimlerden olan Seren Serengil 2 yıl arayla bir köpeğini daha kaybetti. 2024 yılında Noynoy'u kaybeden Serengil, Tokyo isimli köpeğinin acısıyla yıkıldı. Can dostu Tokyo'nun ölümüyle yıkılan 55 yaşındaki şarkıcı yaşadığı acıyı dile getirdi.

Ben Sensiz Hayatı Neyleyim Kızım, Hayat Gayem Bitti

Sosyal medya hesabından Tokyo ile olan fotoğraflarını paylaşan ünlü sanatçı kaybının ardından hissettiği derin boşluğu ve tarifsiz kederi şu sözlerle aktardı. Seren Serengil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:  

"Melek kızım! Senle beraber benim de hayatım sona erdi. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Tarifsiz bir acı anca ölürsem geçer gibi hissediyorum. Ben sabahları kimi denize götüreceğim? Kim için koşa koşa eve geleceğim kime sarılıp uyuyacağım? Hayat gayem bitti. Allah'a yanınıza gelebilmek için dua edeceğim... Bu ev sensiz bomboş kızım.. En kısa zamanda buluşuruz inşallah. Ben sensiz hayatı neyleyim kızım.. Benim kimim var sizden başka? Sen benim bütün acılarımı hafifleten yol arkadaşım canım kızımdın. Ben ne yapayım şöyle eve geldim koltukta yoksun. Yatakta yatacağım orada yoksun. Yoksun kızım, yoksun, yoksun, yoksun.."

Ben Artık İflah Olmam, Bu Dünyayla İşim Bitti

 

Takipçilerini derinden üzen açıklamasının devamında adeta hayata küstüğünü belirten Serengil bir süre göz önünde olmayacağının sinyallerini verdi:

"Ben artık iflah olmam. Bu dünyayla işim bitti.. Ömrümün bundan sonraki kısmı ne kadar bilmiyorum.. Ben her şeyle vedalaştım çünkü bu hayatın anlamı bitti.. Çok uzun bir süre bir şey paylaşamam, belki de hiç olmam buralarda."

Göcek'i Terk Ediyor

Acısını hafifletmek için anılardan kaçmak istediğini söyleyen ünlü şarkıcı mesajını hayranlarına veda ederek noktaladı: 

"O kadar canım yanıyor ki en sevdiğim Göcek'ten bu evden bile gitmek istiyorum. Her yerde Tokyo var çünkü. Bu acıyı alt edemeyeceğim. Arayan yazan mesaj atan herkese teşekkürler... Bana müsaade." 

Serengil'in bu feryat dolu paylaşımının ardından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce takipçisinden başsağlığı ve destek mesajları yağdı.

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