Serel Yereli Memleketine Döndü! Yıllar Sonra İzmir Pozlarıyla Nefes Kesti

Yayınlandığı dönemde ekranlarda fırtınalar estiren ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bodrum Masalı dizisindeki başarılı performansıyla yıldızı parlayan Serel Yereli radikal bir kararla oyunculuğu bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yaşamını uzun süredir İngiltere'de sürdüren güzel isim yaz tatili sezonunu geçirmek üzere doğup büyüdüğü memleketi İzmir'e geri döndü. Yurt dışı yaşamının ardından memleketine kavuşan ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı tatil kareleri kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Müzik Kariyeri İçin Londra'ya Yerleşmişti

Oyunculuk kariyerinde yakaladığı popülaritenin ardından radikal bir karar alarak müziğe ağırlık veren Serel Yereli kariyer planlaması doğrultusunda İngiltere’nin başkenti Londra'ya taşınmıştı. Yurt dışında da müzik çalışmalarına devam eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren genç yıldız yaz sezonunda rotasını Ege’ye çevirdi. Doğup büyüdüğü İzmir'e gelerek ailesi ve yakın dostlarıyla buluşan Yereli Ege'nin sıcak güneşinin ve serin sularının tadını çıkarmaya başladı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

İzmir tatilinden renkli anları kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Serel Yereli peş peşe yayınladığı iddialı karelerle dikkatleri üzerine çekti. Güzel ismin kusursuz fiziği ve formda görüntüsü takipçilerinden tam not alırken paylaşımların altına kısa sürede binlerce beğeni ve "Memleketine hoş geldin", "Ege güzellik gördü" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.