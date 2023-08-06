Serdar Ortaç'tan tepki çeken sözler!

Ünlü popçu Serdar Ortaç, son zamanlarda TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiriyor ve yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yaratıyor. Ancak, son açıklamaları oldukça büyük tepki çekti.

53 yaşındaki Ortaç, kadınlara dair söylediği sözlerle büyük bir tartışma başlattı. Eski eşi Chloe Loughnan'a da hedef aldığı açıklamalarda "Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" ifadelerini kullandı. Ayrıca, eski eşi hakkında da ağır ifadeler kullandı.

Erkekler hakkında da yorum yapan Ortaç, bu kez erkekleri eleştirerek "Erkeklerin ağzına s..tınız! Aciz erkekler, eli nefsinde herifler; yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum, evreni yaratan sizsiniz" şeklinde konuştu.

Yayın sırasında söylediği sözlerle dinleyenleri şoke eden ünlü şarkıcı, sevdiği kadına dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sevdiğim kadın bana diyor ki 'Bodrum'a gideceğim tatile'; ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz, var gitmezsin yanımda kalırsın" dedi. Ayrıca, kendisinin tercih ettiği bir tür kadın tipini açıkça ifade ederek eleştirilere neden oldu:



"Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence. Ben böyle modern kadın istemiyorum ki. Kadın hayranlarımı kaybedecekmişim bu yüzden, ben her şeyimi kaybetmişim!"

Bu açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Serdar Ortaç'ın sözleri, cinsiyet eşitliği ve ilişki dinamikleri konusunda büyük bir tartışma başlattı. Sosyal medya kullanıcıları, bu sözleri hem kadınlara hem de erkeklere karşı ağır buldu ve tepki gösterdi.