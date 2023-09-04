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Serdar Ortaç'tan Chloe Lougnan yanıtı: Allah korusun!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde sık sık sosyal medya platformlarında düzenlediği canlı yayınlarda tartışmalı açıklamalarda bulunarak gündeme gelmişti. Bu açıklamalarda eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alarak sert ifadeler kullanmıştı. Loughnan ise bu sözlere yanıt vermiş ve "Serdar, takılarımı satıp, kumar oynuyordu" demişti. Serdar Ortaç, eski eşinin bu açıklamalarına yanıt verdi.

Serdar Ortaç'tan Chloe Lougnan yanıtı: Allah korusun!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2023 18:29

Serdar Ortaç, son dönemde TikTok üzerinden yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle kadınlara dair sarf ettiği sözlerle büyük tepki çekti. 53 yaşındaki şarkıcı, ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef alarak sert ifadeler kullanmıştı.

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, Chloe Loughnan'ı şu şekilde eleştirmişti:

"Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar."

Eski eşi Chloe Loughnan ise "Ben Serdar’a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. Ailemi görmeye gidiyordum İrlanda’ya dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı. Benim kocam gidip takıları satıp, kumar oynuyordu" şeklinde iddialarda bulunmuştu.

Ünlü popçu, bu konuyla ilgili olarak "Hepsini duydum... Umurumda değil. Yemin ederim tek umurumda olan konser" açıklamasını yaparak Chloe ile yeniden görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise "Allah korusun" yanıtını verdi.

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