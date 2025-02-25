Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis teşvikine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Ortaç hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. Soruşturma sürecinde ev hapsi kararı verilen ünlü şarkıcının, daha sonra bu kararı adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.

Mahkemeden çıkan karara göre Serdar Ortaç, aynı suçu bir daha işlemesi halinde cezaevine girecek. Şarkıcı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, aynı suçtan hakkında soruşturma yürütülen bir diğer ünlü isim Mehmet Ali Erbil’in davası ise önümüzdeki günlerde görülecek.