Dedikodular Boşa Çıktı! Yasmin Erbil Ve Yiğit Poyraz Amerika'da Aşk Tazeliyor!

Ekranların sevilen ve popüler çiftlerinden Yasmin Erbil'le Yiğit Poyraz son dönemde haklarında çıkan asılsız iddialara okyanus ötesinden aşk dolu karelerle son noktayı koydu. Survivor All Star 2025 sezonundaki mücadelesiyle adından sıkça söz ettiren ve adaya sürpriz bir şekilde veda eden Yiğit Poyraz elenmesinin ardından soluğu sevgilisinin yanında aldı. Sık sık seyahat etmeyi seven macera tutkunu çift bu kez rotayı Amerika'ya çevirdi.



Sessizlik Ayrılık Değil, Tatil Hazırlığıymış!,

Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elendikten sonra sosyal medyadaki ilk paylaşımında sevgilisi yerine adadaki bir arkadaşına yer vermesi magazin kulislerini hareketlendirmişti. Tam da bu süreçte Instagram'ı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil'in birkaç gün boyunca sessizliğe gömülmesi takipçileri tarafından "Ayrıldılar mı?" sorusunu beraberinde getirmişti. Ancak gerçeğin çok farklı olduğu kısa sürede anlaşıldı; ünlü çiftin sessizliğinin nedeni Amerika seyahati hazırlıklarıydı.

İkili peş peşe paylaştıkları aşk dolu Amerika fotoğraflarıyla haklarında çıkan ayrılık haberlerini de kesin bir dille yalanlamış oldu.

Hollywood Sokaklarında Düşman Çatlattılar

Amerika tatillerinden romantik ve neşeli kareleri eş zamanlı olarak Instagram hesaplarından yayınlayan çift kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Hollywood sokaklarındaki uyumları ve mutlulukları gözlerinden okunan aşıklar hem dedikoduları tamamen boşa çıkardı hem de düşman çatlattı.